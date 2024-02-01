Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24-31 Ocak tarihleri arasında kent merkezinde şok denetimler gerçekleştirdi.

46 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde yapılan uygulamada 19 kahvehane/kıraathane, 9 kafe, 54 çay ocağı, 5 oyun salonu ve 10 otopark kontrol edildi.

2.736 şahsın sorgulandığı ve 8 aranan şahsın yakaladığı uygulamalarda yapılan aramalarda 13 silah, 6 kesici ve delici alet, çok sayıda mermi, 448 sentetik ecza hapı, 15,81 gram farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi, ayrıca trafik kurallarına uymadığı belirlenen 20 sürüye de 154 bin 693 lira ceza uygulandı.