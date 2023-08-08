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Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Tarife Komisyonu tarafından 2023 yılı ek ücret tarifesi olarak talep edilen ulaşım ve su zammı oy çokluğu ile meclisten geçti.

Buna göre 0-10 ton, 11-20 ton, 21-30 ton ile 31 ton ve üzeri kullanımlara belli oranlarda zam yapıldı. 0-10 ton için 4,90 lira olan ücret 6,86 liraya, 11-20 ton için 5,90 lira olan ücret 8,26 liraya, 21-30 ton için 6,50 olan ücret 9,10 liraya, 31 ton ve üzeri için 7,25 lira olan ücret 10,15 liraya çıkarıldı.

MESKENLERDE YÜZDE 10 İNDİRİM

Ancak Başkan Aşgın, sadece meskenlerde uygulanmak üzere bu fiyatlara yüzde 10 indirim uygulanmasını talebini Meclis üyelerinin oyuna sundu. Suya zam son haliyle oy çokluğuyla kabul edildi.

Öte yandan toplu ulaşıma da yüzde 45 zam geldi. Meclis’te oy çokluğu ile alınan kararla tam akıllı bilet 6,75 liradan 9,75 liraya, öğrenciler için uygulanan ücret ise 4,75 liradan 6,75 liraya yükseltildi.