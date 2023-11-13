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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Eylül ayı ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 64,1 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında eylülde yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 55,1, inşaat ciro endeksi yüzde 91, ticaret ciro endeksi yüzde 68,2, hizmet ciro endeksi yüzde 61,4 artış kaydetti.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,3 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında eylülde sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 0,4, inşaat ciro endeksinde yüzde 3,2, ticaret ciro endeksinde yüzde 1 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 3,6 artış görüldü.