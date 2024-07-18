Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilere göz açtırmıyor. Denetimlerine aralıksız devam eden Çorum Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların merhamet duygularını kullanarak dilencilik yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Şehir merkezinde devriye görevinde bulunan zabıta ekipleri, Osmancık Caddesi’nde dilencilik yapan bir kadını fark etti. Arama sırasında dilencinin topladığı paraları çantasındaki ilaç kutusunun içerisine gizlediği tespit edildi. Dilencilik yoluyla elde edilen yaklaşık 400 TL’ye tutanakla el konulurken G.K. isimli dilenci hakkında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandı.

Editör: Haber Merkezi