Tahmini Okuma Süresi: dakika

Silmkent TOKİ anahtar teslim törenine CHP ve AK Partililer arasındaki siyasi polemik damga vurdu. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın törende yaptığı konuşmada, zor zamanlarda siyasetin bir kenara bırakılması gerektiğini dile getirerek CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız’a atıfta bulundu.

Tahtasız’ı mağdur edebiyatı yapmakla suçlayan Aşgın, şunları söyledi: “Bu yapılan güzelliklere kimsenin halal getirmesine müsaade etmememiz lazım. Geç olur, güç olur ama mutlaka olur bizim için önemli olan bayrağımızın dalgalanması, ezanlarımızın minarelerde okunması, devletimizin bekası. Çok ayıp bir şeydir siyaset yapmak böyle zor ve sıkıntılı günlerde. Şu an İsrail'de İsrailliler Netanyahu'nun etrafında toplanıyor, gavur böyle yapıyor. Niye biz zor zamanlarda birlik olamıyoruz. Onu kışkırt, bunu kışkırtarak siyaset olmaz.



1 yıl sonra olsun yeter ki bayrağımız dalgalansın, yeter ki devletimizin yürüyüşü devam etsin emeklilerimiz böyle düşünmez mi. Burası siyaset meydanı değil, burası icraat meydanı. Mağdur edebiyatı yapmaya gerek yok. Evet emeklilerimiz sıkıntı da mı? Bunu biliyoruz. Zaten her gün emeklilerimizle beraberimiz. Emeklilerimizle biz dertlenmiyoruz da başkaları dertleniyor öyle mi sizlerle? Geç onları. Tayyip Erdoğan'ın tek derdi milleti, tek derdi devleti. Bunların hepsi yapılır. Dolayısıyla aramıza kimsenin girmesine müsaade etmeyin. Milletimizle, emeklilerimizle, Recep Tayyip Erdoğan'la, Halil İbrahim Aşgın'la fitnenin, fesadın girmesine müsaade etmeyin. Yaparsa AK Parti yapar, Recep Tayyip Erdoğan yapar. Gerisi ancak boş laf yapar. Boş laflara itibar etmeyin.”

Belediyenin TOKİ’de yaptıklarını anlatan Aşgın, çevre düzenlemesi ve asfalt döktüklerini aktararak, “Otoban gibi yol yaptık hamdolsun.” dedi.

TAHTASIZ: BABANIN PARASINI HARCAMIYORSUN

Aşgın’dan sonra söz alan Milletvekili Tahtasız ise Aşgın’a seslenerek, “Buradan belediye başkanına sesleniyorum fitne fesat yapan kendisidir. Söz namustur sayın başkan, verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz. Burada 2018 yılında temel atmaya geldik, ne dediniz ‘Hayırlı olsun, yaparsa AK Parti yapar. 2021’de bitecek.’ Bitti mi? Yalan çıktı. 2022’de bitti mi yok. 2023’te ne dedi Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Emekliler Derneği’nde ‘Ben TOKİ başkanıyla görüştüm 1 Temmuz’da bitecek hayırlı olsun.” Yalan çıkmadı mı? Sonra AK Parti İl Başkanı Murat Günay, ‘45 gün sonra teslim edilecek’ dedi bitti mi bitmedi. Yapamayacağınız işlerin sözünü vermeyin. Evet burayı yapanlardan Allah razı olsun. Ben buranın bitmesi için Çorum halkı için çalışanlara teşekkür ediyorum. Evet belediye başkanına da teşekkür edecektim ama babanın parasını harcamıyorsun, 360 bin Çorumlunun ben de dahil hepimizden alınan vergilerden oluşan bütçeyle bu asfaltı döküyorsun. Bugün ben burada böyle bir konuşma yapmayacaktım. Emeklilerimizle TOKİ mağdurlarımızla beraber uğraştık. Ben Çorum’un oylarıyla seçilmiş Çorum’un öz evladı Mehmet Tahtasızım, CHP rozetimi çıkarttım her gittiğim yerde Çorum milletvekiliyim diyorum. Eğer siz burayı daha önce teslim etseydiniz emekliyi nasıl ayırdınız çalışan emekliye 5 bin ikramiye yok dediniz, çalışan emeklinin karnı doysa o da senin gavur lafına katılmıyorum. Oda Avrupa’daki insanlar gibi yaradılanı yaratandan ötürü severim diyorsun ama Allah’ın yarattığına gavur diyorsun. Bir belediye başkanına yakışıyor mu?

“USTURUPLU KONUŞSAN DA TEŞEKKÜR ETSEK”

Ben Çorum’un ne kadar yarım projesi varsa bunu dile getirmekle mükellefim. 2023 yılında Çorum’a acemi birliği gelecek dediniz mi demediniz mi? Polis Moral Eğitim Merkezi’ni getireceğiz demediniz mi? 2023’te bu memlekete hızlı tren gelecek dediniz mi demediniz mi? 2021’de eski devlet hastanesini açacağız demediniz mi? Daha sayayım mı? Bahçelievler karakolunun yıkıldığı yer yapıldı mı? Ben buraya fitne fesat dağıtmaya gelmedim. Burada en az 20 mağdur var bugün beni arayan. Ben halkımıza söz verdim, eviniz teslim olurken de yanınızda olacağım diye bugün bu sevinci paylaşmaya geldim. Bugün TOKi mağdurları var ve bu mağdurların arasında hayatını kaybedenler var arkadaşlar. Bak il başkanı ne güzel konuştu, il genel meclis başkanı ne güzel konuştu. Sen de belediye başkanı olarak usturuplu konuşsan ben de çıkıp teşekkür etsem “Gecikti ama ne güzel evlerinize kavuştunuz” desem ne olurdu?

Bana bu halk muhalefet görevi vermiş ben de bunu layıkıyla yapacağım. Söz verdiğiniz her konunun takipçisi olacağım, öyle yok kurdele kesip vatandaşı kandırmak. Öyle bir şey yok başkan, bir daha sözlerinize dikkat edin lütfen. Ben Çorum’un milletvekiliyim ben ne fitneciyim ne fesatım, kim bu memlekete bir çivi çakıyorsa Allah razı olsun. Kim benim kutsalıma, bayrağıma, kahraman polisime, askerime kurşun sıkarsa Allah belasını versin. Sadece vatansever siz değilsiniz bu memleketi yüzde 50 yüzde 50 böldünüz ayıp ya. Bu konuşmayı yapmak istemezdim, belediye başkanına cevabımdır. Kendisini belediye başkanlığı yapmaya davet ediyorum, siyaseti burada il başkanı ve milletvekili var onlara bırakmasını tavsiye ediyorum.”

“BENİM BELEDİYE BAŞKANIMA KİMSE ELİNİ SALLAYAMAZ"

Milletvekili Yusuf Ahlatcı da konuşmasında Tahtasız’a yüklenerek, “Burası siyaset yer değil. Biz burada sevinçli bir tören için beraberiz. Biz söz verdiğimiz anahtar teslimine başlıyor muyuz? Kim yaptı bunu AK Parti yaptı, Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çorum’a çakılı bir çivisi bile yoktur. Bırakın Çorum’u Türkiye’de bile çakılı bir eserleri yok. Burası CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı sahte sahra hastanesi gibi değil. Biz Çorumluyuz. Biz böyle agresif siyaset yapamayız. Çorum’un doğusuyla, batısıyla, Milönü ile Karşıyaka ile Ulukavak ile biz bütünüz. Bizi birbirimizden ayrıştırıcı hareket ve şova dönük siyaseti de kınıyorum. Benim belediye başkanıma kimse öyle elini kolunu sallayarak konuşamaz. Burada bu yolların yapımında onun ne kadar emek verdiğini ben biliyorum.

Şimdi önümüzde hafta mecliste iki tezkereyi oylayacağız. Sayın Tahtasız gücün yetiyorsa burada şov yapmayacaksın. Meclis’te tezkereye evet diyeceksin. Var mısın evet demeye. Sen ancak tiyatro oynarsın. Bu millet size gereken cevabı sandıkta verir. Verdi mi yine verecek.” diye konuştu.