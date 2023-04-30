CHP Merkez İlçe Başkanı Tokgöz, 1 Mayıs mesajında, “Hakça bölüşen, yurttaşlarımızın emeğinin ve alın terinin karşılığını aldığı, iş ve aştan yana politikaların hüküm sürdüğü bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edecek emeğin değeriyle ülkemizi büyüteceğiz” dedi.

Daha yaşanabilir bir dünya için, alın terleriyle emeklerini ortaya koyan, onurlu bir yaşam mücadelesi vererek sömürüye karşı dimdik ayakta durarak emek mücadelesi veren tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Ulaş Tokgöz, 10 milyondan fazla işsizin olduğu, asgari ücretle çalışan milyonlarca yurttaşın açlık sınırı altında yaşam mücadelesi verdiği bir ortamda 1 Mayıs’ı kutladığımızı söyledi.

Hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında maaşları hızla eriyen emekçilerin 1 Mayıs’ı buruk bir şekilde karşıladıklarını vurgulayan Tokgöz, hükümetin yanlış politikaları nedeniyle emekçilerin emeğinin sömürüye daha da açık bir hale geldiğini dile getirdi.

Ulaş Tokgöz, açıklamasına şöyle devam etti: “İşçilerimiz güvencesiz, hukuksuz, sağlıksız, tedbirsiz ve örgütsüz koşullarda çalıştırılmakta, iktidarın işçilere uyguladığı politikalar sonucunda işçilerimizin hakları her geçen gün daha da eritilmektedir. Hayat pahalılığı karşısında asgari ücretle çalışmak zorunda bırakılan işçilerimizin yaşam koşulları her geçen gün daha da ağırlaşmakta, işçilerimiz yokluğa, yoksulluğa ve açlığa itilmektedir. Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde en düşük asgari ücrete sahip ülkeden biri durumundadır. Yaşanan ekonomik kriz, artan enflasyon karşısında asgari ücretle yaşamaya mahkum edilen işçilerimizin bu tabloda insani yaşam koşullarında bir hayat sürmesi imkansız bir hale gelmiştir.

Ağırlaşan yaşam koşulları karşısında emeğin sesinden, işçinin haykırışlarından rahatsız olan iktidar onları görmezde gelse de bizler onların gür sesi olmaya, seslerini en üst perdeden dillendirerek hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz. İşçilerimizin haklarını ve hukuklarını korumayı sürdürecek, alın terinin kutsallığını bilerek adil bir hak paylaşımı için mücadele edeceğiz. Hakça bölüşen, yurttaşlarımızın emeğinin ve alın terinin karşılığını aldığı, iş ve aştan yana politikaların hüküm sürdüğü bir Türkiye’yi hep birlikte inşa ederek, emeğin değeriyle ülkemizi büyüteceğiz. Yaşasın 1 Mayıs”

(Haber Merkezi)

