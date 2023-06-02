Ulaş Tokgöz, şehrin altyapı yetersizliği konusunda defalarca uyarılarda bulunmalarına rağmen ancak bu uyarıların belediye yöneticileri tarafından dikkate alınmadığını kaydetti.

Çorum'da yağan her sağanak yağışın ardından sel sularının tüm cadde ve sokakları kapladığını vurgulayan CHP Merkez İlçe Başkanı Tokgöz, bu duruma acil bir çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Meteoroloji tarafından günler öncesinden yapılan uyarıların da dikkate alınmadığını ifade eden Tokgöz, "Önlem dahi almayı beceremiyorsanız neden o koltukları boşuna işgal ediyorsunuz" diye konuştu.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın göreve geldiği günden bu yana “aşkla çalıştığını” söylediğini hatırlatan Ulaş Tokgöz, “Sizin aşkla çalışmanız bu mu?” diye sordu.

Başkan Aşgın’ın görevde bulunduğu sürece Çorum’un temel sorunlarına neşter vurmak yerine şov peşinde koştuğunu ve yakasındaki AK Parti rozetini de bir türlü çıkarmadığını vurgulayan Tokgöz, “Sayın Başkan göreve geleli 4 yıl oldu hala siz siyasetle uğraşıyorsunuz. Bırakın siyaseti siyasetçiler yapsın. Sizin göreviniz bu güzel şehirde yaşayan vatandaşlara konforlu bir yaşam sunmaktır. Sayenizde Çorum yaşanılmaz bir şehir oldu” ifadelerine yer verdi.

Çorum’da ana muhalefet partisi yöneticileri olarak görevlerinin şehrin eksikliklerini ve acil ihtiyaçlarını dillendirmek olduğunu anlatan CHP Merkez İlçe Başkanı Tokgöz, “Ama maalesef bizler boşa kürek sallıyoruz. Bizim uyarılarımızı kulak ardı eden bir siyaset anlayışı var karşımızda. Sizin beceriksizliklerinizin faturasını ise Çorum halkı ödüyor. İnanıyorum ki Çorum halkı da 2024 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde liyakatlı kadroları göreve getirerek size en güzel cevabı verecektir” dedi.