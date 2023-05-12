Çorumlu tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Tokgöz, mesajında, "CHP olarak Türkiye'yi yeniden cumhuriyetin ve demokrasinin ışığıyla yükseltmek için yola çıkmışken biliyoruz ki, anneler ile birlikte bu mücadeleyi verecek, kadınlarımız ve annelerimizin özlediği Türkiye'ye hep birlikte kavuşacağız” dedi.

Bir annenin, bir ülkenin hatta tüm dünyanın kaderini değiştirebileceğini bizlere kurtarıcımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım’ın gösterdiğini ifade eden Ulaş Tokgöz, “Bir annenin çocuğunu yetiştirme tarzı, eğitimine verdiği önem, yavrusunu şefkat ve sevgiyle büyütmesi aydınlık ve çağdaş geleceğimizin de teminat altına alınması anlamına gelmektedir” diye konuştu.

Annelerin sadece yetiştirdikleri evlatlarına verdikleri sevgi ve eğitim ile değil, çocuklarının geleceği adına verdikleri cumhuriyet ve özgürlük mücadelesiyle de ülkemizin ve bizlerin en büyük güvencesi olduğunun altını çizen Tokgöz, “Bu ülkenin fedakar anneleri ve kadınları kadar, ülkesinin bağımsızlığı, kurtuluşu, gelecek nesillerin huzuru ve güvenliği için mücadele vermiş hiçbir ülke kadını yoktur.

Çocuklarını vatan, cumhuriyet ve Atatürk sevgisiyle yarınlara hazırlamak için büyük zorluklara göğüs geren annelerimiz çok kıymetli ve özel bir görevi yerine getirmekteler. Ancak unutmamak gerekir ki, anne olan kadınlarımızın büyük çoğunluğu aynı zamanda çalışan, iş hayatında yer alan kadınlarımız.

Maalesef ki, kadınlarımız AKP iktidarı süresince çalışma ve sosyal hayattan soyutlanmış, kılık kıyafetine, oturup kalkmasına ve hatta gülmesine bile müdahale edilir hale gelmiştir. Annelerin ve tüm kadınlarımızın özgürce yaşayamadıkları, fikirlerini istedikleri gibi dile getiremedikleri, kendilerini rahatça ifade edemedikleri bir ortam günümüzde AKP iktidarının kadına ve anneye verdiği değeri de gözler önüne sermektedir.

“ÖZLENEN TÜRKİYE'Yİ

ANNELERLE KURACAĞIZ”

Bu ülkenin gelecekteki yöneticilerini, bilim insanlarını, sanatçılarını, sporcularını yetiştirecek kadınlarımızın özgürlüğü, sosyal ve ekonomik bağımsızlığı bizim için olmazsa olmazdır. Annelerimizin çocuklarını okula gönderirken güvenliğinden ve alacağı eğitimden endişelenmediği, çocuklarının ihtiyacını karşılamakta sıkıntı çekmeyeceği, annelikten ve kadınlıktan gelen tüm haklarını kullanabilecekleri, erkek egemen bir toplumda baskı altında yaşamayacakları bir Türkiye mümkündür.

Türkiye'yi CHP olarak yeniden cumhuriyetin ve demokrasinin ışığıyla yükseltmek için yola çıkmışken biliyoruz ki, artık çocuklarının geleceğinden, eğitiminden, işsiz kalma korkusundan kurtulmak isteyen anneler ile birlikte bu mücadeleyi verecek, kadınlarımız ve annelerimizin özlediği Türkiye'ye birlikte kavuşacağız.

Tüm bu duygu ve düşüncelerimle ilk sığınağımız, ilk doktorumuz, ilk öğretmenimiz ve bizleri karşılık beklemeksizin, canından can katarak seven ve koruyan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlerde tüm annelerin sandığa giderek, evlatlarına güzel bir ülke armağan etmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)