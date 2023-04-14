Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na makam aracı olarak tahsis edilen TOGG'u Çorum'da çekici üzerinde gören Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çekiciyi durdurarak, "Kardeşim bu TOGG kimin" diye sordu. Aracın Bakan Karaismailoğlu'nun olduğunu öğrenen Başkan Aşgın'ın çekici sürücüsü ile arasında geçen diyalog ise renkli görüntülere sahne oldu.

Çekici sürücüsüne esprili bir dille, "Çorum ülkesinden geçtiğini" söyleyen Aşgın, "Burada vize gerekli, izinsiz geçtiğinin farkında mısın" diye sordu. Başkan Aşgın ayrıca, "TOGG, Çorum'a yakışır ama bakanımız güle güle kullansın. İnşallah kısa süre içerisinde Çorum'a da gelir" dedi.

Başkan Aşgın, daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu telefonla arayarak, "Sayın bakanım buradan bir araç geçiyor. Durdurduk, çok güzel bir araç. Bakanımızın Çorum'a bir hediyesi diye önünü kestik. Geç kalırsa bizim yüzümüzden, bilginiz olsun" ifadelerini kullandı.