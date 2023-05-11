Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi’nin direksiyonuna geçtiği 19 TC 2023 plakalı TOGG, akşama saatlerine kadar Çorum Belediyesi önü ve Kadeş Barış Meydanı’nda sergilenecek. Araç, daha sonra yine tanıtım amacıyla başka bir ile gönderilecek.

İlk tanıtımı valilik bahçesinde yapılan araçla ilgili konuşan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, “Yerli ve milli aracımız TOGG’un, ilimize, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Araç saat 10.00 itibari ile ilimize intikal etti şu an burada biraz sergiledikten sonra belediye başkanımızla beraber şehir turu atacağız. Belediye başkanlığımızın önünde aracımızı sergileyeceğiz.

Halkımızın vatandaşlarımızın aracı görmesi için, incelemesi için Kadeş Barış Meydanı’nda bu gün sergilemeye devam edeceğiz.

İlerleyen günlerde de ilk etapta valiliklere ve büyük elçiliklere makam aracı olarak kullanılmak üzere TOGG tahsis edilecek” dedi.

TOGG’u incelediğini ifade eden Vali Çiftçi, “Ben aracı çok beğendim. Az önce konutta iç hacmine baktım, bagajına baktım, kullanım özelliklerine baktım aracımız son derece mükemmel tasarlanmış” ifacedelerini kullanarak, TOGG’dan daha iyi tasarlanmış araçlar olduğunu ama . Hepimizi millet olarak heyecanlandıran yerli ve milli olmasıdır” dedi.

vValilik bahçesinde kısa süre sergilenen Türkiye’nin yerli ve milli aracına vatandaşların ilgisi yoğun olurken, TOGG, Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ında katılımı ile yapılacak olan şehir turunun ardından Kadeş Barış Meydanı’nda Çorumluların görmesi için sergilenecek.

(Tugay Göktürk)