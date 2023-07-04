Buğday ve arpada hükümetten umduğu fiyatı bulamayan çiftçi şimdi de Toprak Mahsulleri Ofisi’nin randevu sistemine takıldı. Bayram sonrası alımlara başlayacağını açıklayan TMO, depolarının doluluğu nedeniyle günlük oldukça düşük miktarda buğday ve arpa alımı yapıyor. Alım kısıtlı talep çok olunca TMO’dan randevu bulmak hastaneden randevu bulmaktan zor hale geldi. TMO’dan randevu bulamayan çiftçi ticaret borsalarına yönelerek ürününü ton başına 2 bin lira daha düşük fiyata satmak zorunda bırakılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, çiftçiye seçim ve bayram öncesi verilen sözleri hatırlatarak, “Çiftçinin buğdayı da arpası da alınacak, kimse mağdur olmayacak denildi. Hükümet kanadından, milletvekillerinden, bürokratlardan müjde üzerine müjde veriliyor ancak bir arpa boyu yol alınamıyor. TMO, tıpkı hastaneler gibi bir ay sonrasına randevu veriyor. TMO’dan randevu alamayan çiftçi buğdayını, arpasını ya düşük fiyattan borsada satıyor ya da harman yerine döküyor” dedi.

“DEPOLAR DOLDURULDU”

İthalatta gümrük vergisinin kaldırılmasıyla sadece 2023 yılının ilk beş ayında 1 milyon 430 bin ton arpa ithal edildiğini vurgulayan Tahtasız, şunları söyledi:

“Hükümet 2022 yılında toplam 1 milyon 585 bin 200 ton arpayı 538 milyon dolar ödeyerek yurtdışından ithal etti. 2023 yılının ilk 5 ayında ise Gümrük vergisini kaldırarak 1 milyon 430 bin 279 ton arpayı 430 milyon dolar ödeyerek ithalat yapıldı. Dolayısıyla tüccar deposunu doldurdu. Alımlarını nazlı ve düşük fiyattan yapıyor. Çorum'da çiftçi hasada başladı. Hükümet açıkladığı pirim desteği ile 7.5 TL den alacağı sözünü verdiği arpayı kısıtlı ve randevu sistemi ile alıyor. TMO bir ay sonrasına randevu veriyor. Çiftçi ürününü harman yerine boş araziye koymak ya da 4.5 TL ye tüccara satmak zorunda kalıyor. Hasadın başladığı günler bilinmesine rağmen kapalı silo ve açık toprak altı silo temininde bilinçli olarak geç kalınmış randevu sistemi aylar sonrasına gün vererek çiftçimiz zor durumda bırakılmıştır.”

“ALIM MİKTARI SINIRLI”

Konuyla ilgili olarak TMO Çorum Baş Müdürü Fatih Boran ile de görüşen CHP Milletvekili Tahtasız, “TMO Çorum başmüdürü ile yaptığımız görüşmelerde ‘sorunu en kısa sürede çözeceğiz tarla kiralayacağız. 9 ayın sonuna kadar çiftçimizin elindeki tüm ürünü alacağız’ dedi. Biz de bu sorunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Oysa biz bu durumu 15 gün önce gündeme taşımış sorunu görmüş ve yetkilileri uyarmıştık. Çorum genelinde şuan itibariyle 2 bin 500 ton alım yapılıyor. Ortaköy, Laçin ve Dodurga ilçelerimizde alım yok. O ilçelerdeki çiftçilerimiz şanslı olup randevu bulsalar dahi en yakın ilçe ya da merkeze gelmek zorunda kalıyor” diye konuştu.