TMMOB İçmimarlar Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca kurulmasına karar verilen Samsun Temsilciliği ilk genel kurulunda genel merkez ve yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ile hayata geçirildi.

TMMOB İçmimarlar Odası Samsun İl Temsilciliği 1. Olağan Genel Kurul ve Seçimleri Atakum ilçesinde bir otelde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurul toplantısında İç Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Samsun Temsilciliği adına konuşmalar gerçekleştirildi. Sonrasında yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin belirlenmesi için seçime gidildi.

Sandıkların açılması ve oy sayımının ardından TMMOB İçmimarlar Odası Samsun Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Can Özkaraduman, Başkan Yardımcısı Çağlar Uzun olarak belirlendi. Özkaraduman, yeni kurulan Samsun İl Temsilciliği’nin 1 yıl içerisinde şubeye dönüştürüleceğini açıkladı. Can Özkaraduman Ordu, Tokat, Amasya, Sinop, Çorum, Kastamonu ve Sivas illerinin de Samsun’a bağlı iller olarak devam edeceğini söyledi.

Özkaraduman, “TMMOB İç Mimarlar Odası 1976 yılından beri faal durumdadır ve belli illerde şubelerimiz vardı. Ben de Trabzon ilinin şube temsilcisi olarak görev yapmaktaydım. Kocaeli'den bu tarafa bütün iller Trabzon'a bağlı olduğu için Trabzon şubemiz artık yükü kaldıramaz durumdaydı. Bu nedenle Samsun’da bir temsilcilik kurma kararı alındı. Samsun'a ihtiyaç olmasının yanı sıra Ankara'dan Karadeniz'e açılan en güzel yolun Samsun olması sebebiyle ve Karadeniz Bölgesi’nin en kozmopolit şehri olması nedeniyle zaten Samsun'da bir şube olması gerekiyordu. Biz de bunun için son üç senedir çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de bunun ilk adımı olan temsilciliğin kurulumunu tamamladık. Samsun temsilciliğimizin yaklaşık bir sene içinde de şube olmasını sağlayacağız. Şu an Samsun’da 100’ün üzerinde üye sayımız var. Diğer iller de eklendiğinde 500’ün üzerine çıkacağız” dedi.

Genel kurula TMMOB İç Mimarlar Odası Genel Başkanı Emrah Kaymak, çok sayıda üye ve TMMOB’a bağlı oda temsilcileri katıldı.

Editör: İHA AJANS