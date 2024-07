Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, TBMM’de görüşülmeye devam eden vergi paketi üzerine yaptığı konuşmada, “Sayenizde 22 milyon 410 bin icra dosyası var. En sonunda icra yoluyla vatandaşın donunu da aldınız, milleti soyup soğana çevirdiniz, donunu aldınız. Başka alacağınız bir şey kaldı mı, canını mı alacaksınız? Daha ne verelim Mehmet Şimşek ağabeyimize” dedi.

“VATANDAŞ SİLİNDİR GİBİ

EZİLDİ, LİMON GİBİ SIKILDI”

“Yönetemediğiniz ekonomi nedeniyle halkımızı da esnafımızı da silindir gibi ezdiniz, limon gibi sıktınız” diyen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şöyle devam etti: “Hazineye para lazımsa vergi borçlarını sildiğiniz 5'li çetenin, bedavadan medya patronu yaptığınız tüpçünün ve yandaş şirketlerin kasasına el atın, hazineyi boşaltanlardan hesap sorun. Bu kanun teklifiyle halktan aldığınız vergilerle emeklilerimiz arasındaki maaş adaletsizliğini mi gidereceksiniz, emeklimizin açlık sınırı altındaki maaşlarını mı düzenleyeceksiniz, "Emekli ve asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz." diye verdiğiniz sözünüzü mü tutacaksınız? Emeklilikte bir günle on yedi yıl sonra emekli olmasına neden olduğunuz vatandaşlarımızın sorununu mu çözeceksiniz? Söz verdiğiniz BAĞ-KUR prim gün sayısını 9000'den 7200'e mi düşüreceksiniz? Tüm memurlarımıza söz verdiğiniz 3600 ek göstergeyi mi getireceksiniz? Söz verdiğiniz mülakatı mı kaldıracaksınız? Halkımızın yaşam standartlarını mı düzelteceksiniz yoksa bu kanunla kentsel rantları mı vergilendireceksiniz? Yandaş şirketlerin vergi borçlarını silmeye devam mı edeceksiniz?”

“MAAŞ ARTIŞI 33 MİLYAR, SİLİNEN

VERGİ BORÇLARI İSE 660 MİLYAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekliye sadaka verir gibi 2 bin 500 TL zam yaptığını vurgulayan Mehmet Tahtasız, “Bunun bütçeye maliyeti 33 milyar TL, 5 bin lira daha zam yapmış olsaydı 66 milyar TL maliyeti olacaktı ama asgari ücret düzeyinde maaş alacak olan emeklimizin bu hakkını vermediniz. Geçen sene yandaşların affedilen vergisi ise 660 milyar TL yani emekliye vermediğiniz paranın 10 katı. Bunu kime verdiniz? 5'li çeteye verdiniz. Son on yılda ne yaptınız? 2013-2023 yılları arasında 2 milyar 587 milyonu vergi ve 4 milyar 919 milyonu ceza borcu olmak üzere toplamda 7 milyar 506 milyonluk vergi borcunu sildiniz. Bu kanunla fakirden alıp zengine vermeye devam mı edeceksiniz? Siz her vergi artışında toplanan vergileri halktan yana mı kullanacaksınız yoksa yandaşlarınıza kullanmaya devam mı edeceksiniz” diye konuştu.

“GİDECEKSİNİZ”

Halkın bu soruların cevabını ve çözüm beklediğini ifade eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, iktidara sorunların çözümü için çağrıda bulunarak aksi takdirde oturdukları koltukları işgal etmemelerini vurguladı. Tahtasız, “Siz vergiyi ne kadar artırırsanız artırın, hırsızlığı ve israfı önlemezseniz, şatafat içinde yaşamayı bırakmazsanız, yandaşın musluklarını kesmezseniz, liyakati gözetmezseniz, vatandaşlar ve belediyeler arasında ayrımcılık yapmaktan vazgeçmezsiniz, gariban halkın sırtından inmezseniz ne yaparsanız yapın boş; artık çok geç ve en kısa zamanda gideceksiniz” dedi.

Editör: Haber Merkezi