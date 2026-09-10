Kaza, Çorum-Ankara kara yolu Hitit Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.S. yönetimindeki 19 T 1075 plakalı ticari taksi, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan ticari taksinin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı