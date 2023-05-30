Rıza G.(74) idaresindeki 19 UR 622 plakalı TIR, Çevreyolu Köprülü Kavşak’tan Osmancık istikametine seyir halindeyken Ulukavak Mahallesi Çiftlikpınarı yakınlarında yaya olarak ilerleyen Meryem Şahin(74)’e çarptı.
Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Şahin, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Meryem Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, Şahin’e çarğan TIR’ın sürücüsü gözaltına alındı.