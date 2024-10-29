Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinden Amasya'nın Merzifon ilçesi yönüne doğru giden Buğra Yılmaz idaresindeki 19 ACS 292 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu yolda duran Erdinç A.'nın kullandığı 52 BB 359 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Tırın altına girerek parçalanan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüsünün cenazesi, yapılan inceleme sonrası hurdaya dönen araçtan çıkartılarak hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör: İHA AJANS