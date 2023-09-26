Tahmini Okuma Süresi: dakika

İbrahim K. idaresindeki 19 ADV 522 plakalı TIR Çorum-Ortaköy yolunda şehir merkezi istikametine ters yönden gelerek Ayşe Ç.'nin kullandığı 19 TR 665 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçta sürücü ile birlikte bulunan Nurten C., Bedriye K.,Yasemin K., Hediye T. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Olay sonrası TIR sürücüsü gözaltına alındı.