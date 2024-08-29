Edinilen bilgiye göre, Dursun Özmen (69) yönetimindeki 05 FF 393 plakalı otomobil, Amasya-Çorum karayolu Doğantepe köyü mevkiinde u dönüşü yapmaya çalıştığı esnada peşinden gelen Mehmet A.'nın kullandığı 06 EU 4393 plakalı TIR’la çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine acil sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dursun Özmen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi sıkıştığı yerden itfaiyeciler tarafından çıkartılarak hastane morguna götürüldü.

Editör: İHA AJANS