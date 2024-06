Hitit Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü’nün organize ettiği söyleşiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Havva Hande Keser Şahin, açılış konuşmasında çölyak hakkında kısaca bilgiler vererek, glütensiz diyet yapmanın zorlukları hakkında yakından fikir sahibi olduğunu belirtti.

Çorum Çölyak Derneği’nin faaliyetlerini büyük bir ilgiyle takip ettiğini söyleyen Keser Şahin, ”Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir ve Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Azak’a aramızda oldukları için teşekkür ediyor ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

Söyleşide Uzm. Dr. Mustafa Azak, çölyakı anlatarak genç hekimlerin meslek hayatlarında insanlara faydalı olabilmek için yapabilecekleri çalışmalar ve bunların zorlukları hakkında bilgiler verdi. Ayrıca kazandığı tecrübe ve deneyimleri aktaran Azak, kendisini ilgiyle dinleyen tıp öğrencilerinin sorularını da cevaplandırdı.

Daha sonra çölyakla yaşamı ve glütensiz diyetin zorluklarını anlatan Fatma Müjgan Demir, çölyaklıların hayatından örnekler verdi.

Karşılıklı soru ve cevaplarla ilerleyen söyleşi büyük beğeni topladı. Söyleşi sonunda Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Havva Hande Keser Şahin, Fatma Müjgan Demir’e ve Hitit Genç Yeryüzü Doktorları Öğrenci Kulübü Danışman Hocası Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sertçelik, Uzm. Dr. Mustafa Azak’a teşekkür plaketi verdi.

Kulüp tarafından sosyal mecrada yapılan açıklamada ”Çölyak hastalığı klinik özellik yelpazesi hem intestinal hem de ekstraintestinal semptomlar ile oldukça geniş bir hastalıktır. Her yaş grubunda, her ırkta ve her iki cinsiyette de görülmektedir. Dolayısıyla etkinlikteki amacımız bu konuda biz hekim adayanlarının bilinç kazanmasıydı. Çorum Çölyak Derneği’ne bu verimli etkinlikteki katkılarından dolayı teşekkür ederiz” denildi.



