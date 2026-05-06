Hitit Üniversitesi 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Türkiye’nin farklı şehirlerinden 430 tıp fakültesi öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tıp öğrencilerinin bilimsel düşünme, araştırma yapma ve akademik sunum becerilerini geliştirmeleri amacıyla düzenlenen kongrede öğrencilerin mesleki vizyon kazanmalarına, farklı uzmanlık alanlarını tanımalarına ve sosyal etkileşimlerini artırmalarına yönelik içerikler de yer aldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yaptığı konuşmada kongrenin 3.’sünü yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek “Öğrencilerin kendi anlayışlarına, hocalarından aldıkları ilham ve yönlendirmelerle tarzlarını ekleyerek Türkiye’de bir esinti oluşturmaları gerekiyordu ve bunu başlattılar. O esintinin Türkiye’nin her yerini saracağından eminim. Gençlerin olduğu her yer kalıcılığı yönüyle bizlere çok şey katıyor.” dedi.

Doktor ile tabiplik, hekim ile doktor arasındaki farkın anlaşılmasının önemine dikkat çeken Rektör Öztürk, “Hekimin kökünü hakim olan hükmetmekten gelir. İnsanın sağlığı ve geleceği için kendi canı, kendi sevdiği gibi onu alıp, kabul edip ona göre gereğini yapmak lazım. Sadece çok başarılı bir kariyer peşinde koşulduğunda etik olmayan gerçeklerle karşı karşıyayız” diye konuştu.

Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen öğrencilere ve akademisyenlere teşekkür eden Rektör Öztürk, şunları söyledi: “Farklı bir ortamda keyfinize göre geçireceğiniz zamanı buraya ayırdığınız için, kariyerinize daha farklı anlamlar katmak adına böyle bir ortamda bizlerle buluştuğunuz ve bizlere değer kattığınız için çok teşekkür ediyorum. Başta düzenleme kurulumuz olmak üzere tüm öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Onlara yön gösteren ve sunumlarıyla katkı sunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum.”

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, kongrenin arkasında büyük bir emeğin bulunduğunu söyledi. Kongrede bilimsel sunumlar, paneller, atölyeler ve yarışmaların olduğunu kaydede Yağan, öğrencilerin hem bilimsel hem de sosyal alanlarda deneyim kazanmalarını önemsediklerini ifade etti.

Kongrenin açılışına katılan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da Çorum'u "öğrenci dostu şehir" vizyonuyla yönetmeye çalıştıklarını, öğrencilere proje bazlı ya da günlük yaşama dair konularda destek olmaya özen gösterdiklerini kaydetti.

Kongre Başkanı Doç. Dr. Veysel Barış Turhan ise Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde üçüncüsü düzenlenen Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi’ne gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti. Turhan, Türkiye’nin farklı şehirlerinden yüzlerce katılımcıyı bir araya getiren kongrenin, öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve akademik sunum becerilerinin gelişimine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Turhan, kongreye katkı sunan tüm akademisyenlere, hekimlere ve öğrencilere teşekkür ederek organizasyonun gelecek yıllarda da gelişerek devam etmesini temenni etti.

Kongrede; cerrahi, pediatri, nöroşirürji, girişimsel radyoloji, biyokimya, adli tıp, robotik cerrahi ve obezite cerrahisi gibi çok sayıda başlık ele alındı. Ayrıca “Travma Paneli” ve “Asistan Paneli” gibi öğrencilerin klinik pratiği, uzmanlık sürecini ve hekimlik deneyimini daha yakından tanıyabileceği oturumlar düzenlendi.

