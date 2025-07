Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, TİKA Başkanı Serkan Kayalar görevden alınırken, bu surette boşalan TİKA Başkanlığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Eren getirildi.

Abdullah Eren'in öz geçmişi

İstanbul’da 1984'te doğan Eren, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans; Londra Westminster Üniversitesi Diplomasi Çalışmaları alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı, siyaset bilimi alanında doktora çalışmasına devam etmekte.

Özel sektörde çeşitli üst düzey görevlerin yanı sıra Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Başbakan Müşaviri görevlerinin sonrasında da Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı yapan Eren, 27 Ekim 2018'den beri Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını yürütüyor.

Eren, YTB Başkanlığı süresince yurt dışında sayıları 7 milyonu bulan Türk vatandaş diasporasından; geniş bir havzaya yayılmış olan ve içerisinde Osmanlı bakiyesi unsurları da barındıran gönül coğrafyası ile dünyanın dört bir yanından gelip Türkiye'de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik çalışmaların yürütülmesine öncülük etti.

Kendisi de aslen Batı Trakya kökenli olan Abdullah Eren, Türkistan coğrafyasından Balkanlara, Kafkaslar'dan Afrika ve Latin Amerika'ya dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeş topluluklara yönelik proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesine önem verdi.

Eren, Türkiye'nin yükseköğrenimde dünyaya açılan markalarından Türkiye Bursları ile dünyadaki gönüllü elçilerini yetiştiren Türkiye Mezunları programları kapsamında yetişen, aynı kültür ve medeniyet kodlarında buluştuğu öğrenci ve gençlerle yakından ilgilendi.

Eren'in 7 yıllık YTB Başkanlığı süresince; soydaş ve akraba topluluklara yönelik 75 ülkede yaklaşık 900 proje hayata geçirildi, 350 eğitim programı düzenlendi. Ahıska, Belene, Kırım Tatar, Batı Trakya gibi önemli hadiselere ilişkin anma programları organize edildi, 25 bin gençle tarihi ve kültürel bağlar güçlendirildi. Başta Türk dünyası olmak üzere gönül coğrafyasından 35 bine yakın öğrenciye burs imkanı sağlandı. Ayrıca Türkiye'deki uluslararası öğrencilere yönelik; Uluslararası Öğrenci Ödülleri, Uluslararası Öğrenci Akademisi, Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi gibi programlar düzenlendi; 17 farklı şehirde, 103 akademi çatısı altında seminer, ihtisas ve kültür sanat olmak üzere 903 program uluslararası öğrencilerin istifadesine sunuldu. Türkiye'nin dünyadaki gönüllü elçileri olan Türkiye Mezunları'nın sayısı her yıl katlanarak 150 bini aştı; yine Türkiye Mezunları Buluşması, Türkiye Mezunları Ödülleri, Türkiye Mezunları Portalı gibi kritik çalışmalar yapıldı.

Yurtdışındaki yüzlerce Türk gencine yükseköğrenim bursları ve insan hakları savunuculuk eğitimleri ile destekler verildi, on binlerce Türk çocuğuna ana dil ve kültür eğitimleri sağlandı, Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programıyla binlerce Türk genci ana vatan Türkiye'nin tarihi ve kültürel varlığını yerinde tanıdı, yurt dışındaki Türk STK'larına 1000'i aşkın projede destek verildi. Ayrıca Solingen ve Hanau gibi anma programları yapıldı, Diaspora Kısa Film Festivali, Türk bilim diasporasına yönelik Turktech çalışması gibi önemli projeler hayata geçirildi, ayrımcılık ve nefret suçlarına karşı Nefret Suçlarıyla Mücadele Portalı (NESAM) kuruldu. Yine Yurtdışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi ve Türkiye Stajları gibi çalışmalar da hayata geçirildi.

Sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlenen Eren, Can Sağlığı Vakfı Mütevelli Üyesi ve Kültür ve Medeniyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı.

Evli ve 2 çocuk babası Eren, İngilizce biliyor.

