Amasya’da polisin şüphe üzerine durdurduğu ticari taksiden 4 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, taksi şoförü gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri Amasya’nın Merzifon ilçesinde şüphe üzerine Giresun’dan İstanbul yönüne doğru giden bir ticari taksiyi durdurdu.

Ticari takside yapılan aramada Ağrı’dan yurda giriş yaptıkları ve üzerlerinde sahte kimlik belgesi bulunan Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenin işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ticari taksi şoförü T.A. ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin il merkezine bağlı İpekköy’de takip ettiği otomobilde ise yaşları 12, 14 ve 16 olan Suriye uyruklu kaçak çocuk göçmen bulundu. Yakalanacağını anlayınca bir caminin önünde aracı park ederek namaz kılacağını belirtip kaçmaya çalışan Suriye uyruklu sürücü Ahmed El M. gözaltına alındı.

Çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Göçmenleri kişi başına 400 dolara anlaşarak Şanlıurfa’dan getirdiği öğrenilen sürücü ise sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Editör: İHA AJANS