Ticaret İl Müdürü Tülay Şahin, Çorum esnafının genel durumu, ticari faaliyetlerin gelişimi ve yerel ekonomiye katkı sağlayan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunmak üzere ÇESOB’u ziyaret etti.

Ziyarette, Çorum esnafının karşılaştığı güncel sorunlar, ticaret alanındaki düzenlemeler ve esnafın bilinçlendirilmesine yönelik yapılabilecek ortak çalışmalar üzerinde duruldu.

Recep Gür, nazik ziyaretinden dolayı Şahin’e teşekkür ederek, “Ticaret İl Müdürlüğümüz ile her zaman işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Esnafımızın refahı ve ticaret hayatının sağlıklı şekilde sürmesi için bu tür görüşmeler bizler için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi