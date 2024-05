Bakan Bolat, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış'ın, bakanlıkça yapılan fahiş fiyat denetimlerine ilişkin yazılı soru önergesine yanıt verdi.

Bolat, kırmızı et dahil kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarında fahiş artışlara giderek ya da vatandaşın bunlara ulaşmasına engel olarak mağduriyet oluşturan her türlü girişimin yakından takip edildiğini kaydetti.

Bu kapsamda 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri tarafından üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin günlük denetlendiğini açıklayan Bolat, "Kovid-19 pandemisinin başlangıcından 26 Nisan 2024 tarihine kadar yaklaşık 80 bin işletme ve 500 bin ürün denetlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı itibarıyla vatandaşlardan gelen fahiş fiyatla ilgili şikayetlere dair Ticaret Bakanlığının ilgili bakanlık ve kurumlarla koordine çalışmalar yürüttüğünü belirten Bolat, "Ticaret İl Müdürlüklerince ramazan ayının başladığı 11 Mart 2024 tarihinden itibaren özellikle market bazında yapılan denetimler daha da yoğunlaştırılmış ve sadece ramazan ayında (11 Mart-9 Nisan) yaklaşık 6 bin 500 işletme ve 56 bin 700 ürün fahiş fiyat artışları kapsamında denetlenmiştir." bilgisini verdi.

Bolat, denetimlerde tespit edilen aykırılıkların Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farklılığın önlenmesi, satışa sunulan bütün ürünlerde fiyat etiketi bulundurulması ve indirimli satışlara yönelik denetimlerin gerçekleştirildiğini belirten Bolat, şu bilgileri paylaştı:

"Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri ve belediyeler tarafından 1 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında her türlü perakende ürün satışı yapılan iş yerleri ile özellikle restoran, lokanta ve kafeler dahil olmak üzere 47 bin 563 adet iş yeri denetlenmiş, mevzuata aykırı uygulama tespit edilen 10 bin 267 iş yerinde toplamda 27 milyon 433 bin 615 TL idari para cezası uygulanmıştır."

Ticaret Bakanı Bolat, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na da 2023 yılı itibarıyla 385 bin 682 başvuru geldiğini bildirdi. (AA)

Editör: AA AJANS