Aksu Makina Sahibi, Mak.Müh. Tevfik Akpınar’ın kızı Psikolog Hatice Zeynep Akpınar ile Doğtaş&Kelebek Mobilya Sahibi Dursun Ceylan’ın oğlu İnşaat Mühendisi Taha Kubilay Ceylan, Anitta Otel’de yapılan görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdiler.

Genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıyarken, şahitliklerini Tekirdağlı iş insanı Coşkun Yümin, Irmakçılar Grup Sahibi İhsan Ceylan ve Simay Velidedeoğlu yaptı.

Düğüne Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile CHP’nin Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu da katıldı.

ÇORUM HABER, Muzaffer Velidedeoğlu Akpınar-Tevfik Akpınar ve Fatma-Dursun Ceylan çiftlerini kutlar, Hatice Zeynep ve Taha Kubilay çiftine ömür boyu mutluluklar diler.