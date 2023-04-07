TESK Başkan Vekili Aksak, yeğenleri Kayhan İnanç ve Özkan Akyel’in Çorum’da elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğini ifade ederek, “Çorum’da elim bir trafik kazası sonucu yeğenlerim Kayhan İnanç ve Özkan Akyel’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken diğer taraftan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür anında hastaneye giderek cenazelerimizle yakından ilgilenmesi bizleri çok mutlu etti.

4 Nisan Pazartesi günü Çorum’da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden yeğenlerim Kayhan inanç ve Özkan Akyel bizleri derinden üzdü. Olayı duyar duymaz Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden ÇESOB Başkanı Recep Gür beyefendi sağ olsun cenazelerle ilgilenerek Muş’tan cenazeyi almaya giden akrabalarımızı da çok iyi ağırlamıştır.

Cenaze işlemleri ve cenaze aracının ayarlanması ve cenazelerin Muş’a gönderilmesine kadar bizlere yardımcı olan Sayın Başkanımıza buradan bir kez daha şahsım ve ilim adına teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)