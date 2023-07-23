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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen ANALİG Tenis Grup Birinciliği 19-21 Temmuz tarihleri arasında Samsun’da yapıldı. 18 takımın katılımı ile gerçekleşen müsabakalarda Çorum erkek takımı Atlas Kabak, Ahmet Aslan, Barış Özdemir, İhsan Bitgen ve Giray Çınar oyuncu grubu ile mücadele etti. Antrenör Erdal Bakırcan nezaretinde grubunda iyi maçlar çıkaran Çorum erkek takımı üçüncü olarak çeyrek final grubuna yükselmeyi başardı.

Öykü Uzunçınar, Dicle Su Yıldırım, Zeynep Temel’den oluşan Çorum kız takımı ise finallere grup aşamasında veda etti.