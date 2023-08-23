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Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak hava nedeniyle oluşabilecek kokuları önlemek ve çevreyi temiz tutmak için çöp konteynerlerini sık aralıklarla boşaltıyor. Bununla birlikte, özellikle haşere ve kötü koku oluşumunu engellemek amacıyla konteyner yıkama araçları gün boyunca dezenfekte çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

“YOĞUN BİR ÇABA İÇERİSİNDEYİZ”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptığı açıklamada "Halkımızın sağlığını ve çevreyi korumak belediyemizin öncelikli görevlerindendir. Sıcak hava koşullarıyla birlikte çöplerde oluşabilecek kötü koku ve mikroorganizma yayılımını engellemek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Çöp konteynerlerimizi düzenli olarak boşaltarak hem çevreyi temiz tutuyoruz hem de olumsuz etkileri en aza indiriyoruz. " dedi.

Çorum halkına da çağrıda bulunan Başkan Aşgın "Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyorum. Lütfen çöplerinizi konteynerlere atarken poşetleyerek ve sıkıca kapatılarak atmaya özen gösterelim. Bu basit önlem, çevremizin temiz kalmasına ve sağlığımızın korunmasına büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

TEMİZLİKTE MARKA ŞEHİR OLMAYA DEVAM EDİYORUZ

Daha temiz Çorum için şehrin her bölgesinde temizlik çalışmalarını 24 saat boyunca sürdüklerini dile getiren Başkan Aşgın, çöplerin toplanmasının yanı sıra şehrin her noktasında mıntıka temizlikleri, inşaat atıklarının toplanması, cadde ve sokaklarda yabani ot temizliği, vektörel mücadele çalışmaları, sıfır atık kapsamında geri dönüştürülebilir atıkların toplanması, semt pazarlarının temizliği, mesire alanlarının temizliği, çöp konteyneri yıkama ve dezenfeksiyonu, cadde ve sokak temizliği, tıbbi atıkların toplanması ve bertarafı gibi çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Halkın sağlığını korumak için yaz döneminde temizlik çalışmalarını daha da artırdıklarını belirten Başkan Aşgın “Temizlikte marka şehir olmaya devam ediyoruz” dedi.