Tahmini Okuma Süresi: dakika

Alaca suyundan beslenen su kanalının sorumluluğunun İl Özel İdaresi’ne ait olduğunu belirten vatandaşlar bölgede yaklaşık 2 bin dönümlük arazinin sulanmasını sağlayan beton kanalın kepçeyle temizlenmesi esnasında oluşan kırıklardan dolayı tarlaların sular altında kaldığını da açıkladı.

Arpa biçiminin ardından ikinci mahsus ayçiçeği ekmeyi planlayan Balıyakup köyü çiftçisi Ömer Seçil, bazı kırıkların kendi arazileri yanında oluşması nedeniyle çamur olan tarlada sürüm yapamadıklarını dile getirerek, kanalın tamir ve temizlenmeyen bölümü için İl Özel İdaresi’ne 27 Temmuz 2023 tarihinde Ömer Seçil adına dilekçe verdiklerini aradan geçen bir ay sonunda Çorum Valilik makamına ise 29 Ağustos 2023 günü sorunlarının çözülmesi için dilekçe verdiklerini söyledi.

Ömer Seçil hayvancılıkta yaptıklarını, bu bölgedeki arazilerin genelinin Alaca suyundan beslendiğini ve kanalın bölge için önemine dikkat çekerek bu güne kadar kendilerinin aranmadığını ve sorunun çözümü için kanalda çalışma yapılmadığı dile getirerek tek çarelerinin basın yolu ile kamuyu bilgilendirmek ve su kanalının bakımın yapılmasına dikkat çekti.

İl Özel İdaresi’nin son yıllarda bu bölgedeki su kanallarını ihmal ettiğini, oysa temizlenmekten başka maliyeti olmayan su kanallarının her yıl düzenli olarak temizlenip tarıma kazandırılması gerektiğini anlatan Seçil, sulu tarımda ikinci mahsul ve yem bitkisinin yetiştirilmesi içi önemine dikkat çekti ve yetkililerden bir an önce sorunlarına çözüm beklediklerini söyledi.