Bursa'da bir sitenin önünde cep telefonuna bakarak yürüyen genç, kapağı açık bırakılan mazgaldan aşağı düştü. Gencin şans eseri ufak sıyrıklarla atlattığı görünmez kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde telefonla konuşmak için dışarı çıkan genç, konuşması bittikten sonra telefona daldı. Bir yandan yürüyüp, bir yandan da ekrana bakan genç, site önünde kapağı açık bırakılan mazgala düştü. Ne olduğunu anlamayan genç bir anlık refleks ile kendini yukarı çekti. Ufak sıyrıklarla atlatılan kaza kameraya yansırken, gencin yardımına çevredekiler yetişti.

Editör: İHA AJANS