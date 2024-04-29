Çorum İl Halk Kütüphanesi, “Akıllı Kitap Teknolojisi” ile buluştu. Kütüphanedeki akıllı cihazlar ve "VR" gözlükleri kullanan okurlar, yazarları yakından görüyor, onlara sesli ve yazılı olarak sordukları sorulara yapay zeka ile cevap alabiliyor. Gözlükler sayesinde dünyaca ünlü ressamların eserlerini 3 boyutlu olarak görme fırsatı bulan okurlar, akıllı kitaplarda yer alan eğitimler sayesinde de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Kütüphaneye gelen vatandaşlar teknoloji sayesinde önemli bilgiler edindiklerini söyledi.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Galip Çağatay Kayan, dünyada ilk kez yerli yazılımcı ve yayıncılar tarafından geliştirilen “akıllı kitap teknolojisi” sayesinde artık okurların, il halk kütüphanesinden aldıkları referans kodları ve kütüphanede yer alan ayaklı panodaki kod sayesinde dijital üyelik oluşturabildiğini söyledi.



Okurların yazarları yakından görerek, onlarla konuşabildiğini, kitaplarını okuyup, istedikleri takdirde sesli olarak dinleyebildiklerini anlatan Kayan, “Ayrıca bu sayede okurlar yazarların, hayatlarına dair nesneleri, yapıları ve anları 3 boyutlu olarak sanal gerçeklik ortamında görebiliyorlar. Sistem sayesinde kullanıcılar isterlerse burada özel hocalar tarafından hazırlanan eğitimleri izleyebiliyor ve resim galerisi sayesinde dünyaca meşhur birçok resmi yapay zeka sayesinde o resimlerin içerisindeymiş gibi gerçekçi bir şekilde deneyimleyebiliyor” dedi.

Yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet veren teknoloji tüm kullanıcıların sistemin tüm eğitici ve yenilikçi özelliklerini kullanabildiğini açıklayan Kayan, “Telefon doğrulaması ve kişiye özel üyelikle çalışan sistem. Aynı zamanda yılda üç kez yeni teknolojilerle güncellenerek kullanıcılara sürekli gelişen bir deneyim sunuyor. Teknoloji şu anda İl Halk Kütüphaneleri ve Rami Kütüphanesinde kullanılıyor” diye konuştu.

Akıllı kitap teknolojisini deneyimleyen Derya Ersoy ise “Çok sevdiğim yazarların eserlerini yakından inceleme fırsatı buldum. Daha önce kütüphanelere sadece ders çalışmak için geliyordum, sadece ders çalışmak için gelindiğini düşünüyordum. Ama uygulama sayesinde hem edebiyat hem sanat tarihine yolculuk yaptım. Bu fırsatı veren İl Halk Kütüphanesi yetkilerine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.