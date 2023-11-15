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Bir arkadaşlarının doğum gününü kutlamak amacıyla çocuk parkında toplanan liseli gençler, doğum günü olan genci bir iple ağaca bağladıktan sonra tekme tokat dövdüler.

Durumu gören vatandaşların müdahale etmeye çalışması üzerine, hem ağaca bağlanarak tekme ve tokatların hedefi olan genç, hem de doğum gününde bağladıkları arkadaşlarına dayak atan gençler kutlama yaptıklarını söylediler.

Vatandaşlar ise “Böyle kutlama mı olur, bağlamışlar çocuğu dayak atıyorlar o da buna razı oluyor. Yaptıkları her şey şiddet” diyerek tepki gösterdiler.