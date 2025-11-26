Çorum Cumhuriyet Başsavcılığımca yapılan açıklamada müşteki A.K.’nin avukatı aracılığıyla yapılan başvuru sonrasında şüpheliler T.K., M.D., A.T. ve F.T. hakkında tefecilik suçunu işledikleri iddiasıyla teknik ve fiziki takip çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, yürütülen çalışmalar ve elde edilen deliller doğrultusunda 25 Kasım 2025 tarihinde şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı, çok sayıda doküman ve dijital veriye el konulduğu belirtildi. Şüphelilerin aynı gün gözaltına alındığı kaydedildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü vurgulanan açıklamada, gelişmelerin soruşturmanın seyri doğrultusunda kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.