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Geçen hafta İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasıyla TBMM'de sandalye dağılımı değişti. Buna göre İYİ Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 43'e gerilerken, AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 264 oldu.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

Geçtiğimiz hafta partisiyle derin görüş ayrılıkları yaşadığını söyleyerek İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı. Hatipoğlu kulislerde konuşulduğu gibi dün AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK öncesi partisine katılan Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'na rozet taktı.

İYİ PARTİ'NİN VEKİL SAYISI 43'E DÜŞTÜ

Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasıyla TBMM'deki sandalye dağılımı da değişti. İYİ Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 43'e gerilerken, AK Parti'nin vekil sayısı 264 oldu.

TBMM'deki sandalye dağılımı şu şekilde:

AK Parti: 264

CHP: 130

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 57

Milliyetçi Hareket Partisi: 50

İYİ Parti: 43

Saadet Partisi: 20

Demokrasi ve Atılım Partisi: 15

Yeniden Refah Partisi: 5

Türkiye İşçi Partisi: 4

Hür Dava Partisi: 4

Demokrat Parti: 3

Emek Partisi: 2

Demokratik Bölgeler Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

(haberler.com)