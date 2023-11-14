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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2023 yılı Eylül ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 191 bin 454 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,76 milyar adet olarak gerçekleşti.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,6 artarken; kesilen tavuk sayısı yüzde 8,3, tavuk eti üretimi yüzde 8,9 ve hindi eti üretimi yüzde 32,2 azaldı. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 5,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,6 ve hindi eti üretimi yüzde 14,6 azaldı.

Bir önceki ay 203 bin 60 ton olan tavuk eti üretimi Eylül ayında yüzde 5,7 azalarak 191 bin 454 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 759 milyon 824 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Eylül ayında yüzde 0,2 artarak 1 milyar 763 milyon 340 bin adet oldu.