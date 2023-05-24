Çorum Aşçılar ve Pastacılar Derneği Kurucu Başkanı, Karadeniz Federasyonu Başkanı ve Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Çakıcı, Rusya Federasyonu özerk Tataristan Cumhuriyeti’nin Kazan kentinde düzenlenen ülke mutfakları tanıtım günlerinde, jüri üyesi olarak görev yaparken, Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinin Tatar halkına ve yabancı konuklara tanıtımına katkı sağladı.

Rasim Çakıcı, 11 ülkenin katıldığı yarışmada Türkiye’nin üçüncü olduğunu belirtirken, “Gönül isterdi ki, Çorum mutfağının güzel yemeklerini de orada yapıp ikram edelim. Ama sadece leblebi dağıtmakla yetinmek zorunda kaldık” diye konuştu.