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İl Genel Meclisi’nin Aralık ayı ilk toplantısında ilimiz merkezine bağlı Tatar Köyü’nde 0 ada, 286 parsel nolu taşınmazda Ticaret Alanı (Konaklama Tesisi) yapımına ilişkin plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporunun, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10’uncu maddesi (c) bendi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20. maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor üyelerin bilgisine sunuldu.



Toplantıda Komisyon Başkanı Mehmet Yücel, karayoluna ve yakın çevresine hizmet verecek olan ticaret alanı işaretli yer ile ilgili kurumların uygun görüşlerinin alındığı, 44 bin 855 metrekare alanın ticaret alanı, 7 bin 445 metrekare alanın ise park alanı ve yapı yasaklı alan olarak ve yaklaşık Bin 100 metrekare alanın ise yol olarak işaretlendiğini vurguladı. Mehmet Yücel Komisyon olarak imar planı teklifini uygun bulduklarını da açıkladı.

Yapılan oylamada imar planı teklifi oybirliği ile kabul edildi.