Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon oranını aylık bazda %2.06, yıllık bazda ise %33.52 olarak açıkladığını, diğer yandan Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) ise aylık bazda enflasyonu %3,75, yıllık enflasyonu ise %65,15 olarak hesaplandığına dikkat çeken Taşkın, TÜİK ile ENAG’ın hesapladığı enflasyon oranlarındaki farka dikkat çekerek, memur ve memur emeklilerinin enflasyona nasıl ezdirildiğinin ortada olduğunu söyledi.

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, memur maaşlarına her altı ayda bir olmak üzere yılda iki defa toplu iş sözleşmesiyle (TİS) maaş zammı yapıldığını ve zam sonrası her altı ayda enflasyonun zam miktarından fazla olursa, fark sonraki zam döneminde maaşa eklendiğini ancak maaş zammının gerçekleşen enflasyona göre değil Merkez Bankasının tahmin ettiği enflasyona göre verildiğini, bunun da reel olarak ciddi kayıplara neden olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Memur ve memur emeklilerinin geçim şartları gerçekten çok zor. Bunu yetkililerin bilmesini istiyoruz. Elektrik, doğalgaz, su, kira, ulaşım ve gıda gibi temel ihtiyaç maddelerine erişim her geçen gün zorlaşırken, memur ve memur emeklilerinin sağlıklı beslenebilmesi de artık hayal oldu. Biz, memur ve memur emeklilerinin Anayasal hakkı olan insanca yaşama hakkının sağlanmasını; bunun için enflasyon nedeniyle bugüne kadar gerçekleşen reel kayıplarının telafi edilmesini özellikle istiyoruz. Kamu çalışanları ve emeklileri, bugünün Türkiye’sinde enflasyonun en az %65 olduğuna inanıyor. Ne yazık ki yoksulluk sınırının altında maaşla geçinmeleri isteniyor.

Memur ve memur emeklisine yapılan haksızlık nedeniyle moral ve motivasyonu düşüyor, psikolojileri ciddi anlamda zarar görüyor. Ekonomik sıkıntılar hasta bir toplum oluşmasına neden oluyor! Memur ve memur emeklileri üzerindeki geçim baskısından kurtarılmalı ve hak ettikleri saygınlığa yeniden kavuşmaları sağlanmalı, diğer yandan insanca yaşamaları temin edilmelidir. Sosyal Devlet olmanın ilkelerinden biri de budur.”

