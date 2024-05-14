Çorum Belediyesi, yaya kaldırımlarında yenileme çalışmalarına devam ediyor. Taşhan Caddesi'nde başlatılan çalışma da kısa sürede tamamlandı.

Belediye kendi tesislerinde ürettiği parke, kilit taşı ve tretuvar ile şehri daha da güzelleştiriyor. Taşhan Caddesi’nin Ulucami arkasından başlayarak Hamit Cami’ye kadar olan bölümünde tretuvar yenileme çalışması tamamlandı.

Bu yıl ara sokaklar ve bütün mahallelerde hummalı bir şekilde tretuar ve bordür çalışmasının devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Kendi tesislerimizde üretiyoruz ve şehrimizi ilmek ilmek dokuyoruz” şeklinde konuştu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ