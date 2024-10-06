Olay, dün saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nuryol Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.B. (24), 42 AGT 647 plakalı otomobil ile ablasının yaşadığı evin önüne geldi. Burada eniştesi Oktay Can Anlı (26) ile tartışmaya başlayan M.Y.B. eniştesini yanında getirdiği tabanca ile ateş ederek ağır yaraladı. Anlı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eniştesini vuran şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Editör: İHA AJANS