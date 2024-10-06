İzmir'de, eşini öldürdükten sonra izinli çıktığı cezaevine dönmeyen ve 23 yıldır aranan firari hükümlü Ş.Ö., Balçova ilçesinde yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri aranan şüphelilere yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, 'Eşi kasten öldürme' suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.Ö., 3 Ekim’de düzenlenen operasyonla Balçova’da yakalandı. Ş.Ö.'nün, 1993 yılında Marmaris’te eşini öldürdüğü ve 2001 yılında izinli çıktığı cezaevine dönmeyerek firar ettiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ş.Ö. cezaevine gönderildi.

Editör: İHA AJANS