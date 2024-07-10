Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Çorum Belediyesi’nin desteğiyle MÜSİAD tarafından organize edilen “Çorum Bölgesel Tarım Zirvesi” yarın Anitta Otel’de saat 10.00’da başlayacak.

Protokol konuşmaları için, MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Hüseyin Öztürk, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gıda ve Tarım Üniversitesi MH Başkanı Prof.Dr. Mehmet Kılıç, MÜSİAD Gıda Tarım Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen, Vali Doç.Dr. Zülkif Dağlı ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı mikrofona gelecek.

Programda daha sonra, bilim insanları, ilgili bürokratlar ve uzmanlar tarafından, iklim değişikliği ve kuraklıktan gıda ve tarımın geleceğine ve Türkiye’nin dünya tarımındaki yerine kadar çok önemli konular değerlendirilecek.