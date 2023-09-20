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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Ağustos ayı Tarım-ÜFE verisini açıkladı. Tarım-ÜFE'de Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,83 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 40,31 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,35 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,21 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,30 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,20 artış ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,03 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,16 artış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,39 artış ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 9,17 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Aylık ise Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.