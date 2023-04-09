Küresel ekonomik aktivitedeki zorluklar, resesyon endişeleri, jeopolitik riskler ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden kaynaklı etkilere karşın Türkiye'nin tarım sektörü, dış satımda rekorlar kırmaya devam ediyor.

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Türkiye'nin ihracatı, Ocak-Mart 2023'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 61 milyar 587 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin tarım ihracatı da 8 milyar 626 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracat rakamına ulaştı.

Ocak-Mart 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 ihracat artışı kaydeden tarım sektörünün, Türkiye'nin toplam dış satımı içerisindeki payı yüzde 14 oldu.

(AA)