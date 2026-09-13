Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yöneticileri, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı ziyaret etti.

Çorum TSO Başkan Yardımcısı Akif Coşkun ile Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarıaslan ile Yem Sanayicileri Birliği yöneticilerinin yer aldığı ziyarette özellikle yem ve tarım sektörünü yakından ilgilendiren piyasalardaki ani fiyat hareketleri ele alındı.

Sektör temsilcileri, sahada karşılaşılan sorunlar ve fiyat dalgalanmalarının üreticiler ile sanayiciler üzerindeki etkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca sektörün mevcut durumuna ilişkin görüş ve öneriler Bakan Yumaklı’ya iletildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ