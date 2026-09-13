Ziyarette; Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Şen, Elektrikçiler Odası Başkanı Erol Bozkurt, Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Kalaycı ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Gazi Demir, Mobilyacılar Odası Başkanı Fatih Erdal, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Hitit Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Vekili Mehmet Murat İlter ile Denetim Kurulu Üyesi Ekrem Toydemir de yer aldı.

Heyet, Fatih İncitmez’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarı dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında esnaf ve sanatkârların çalışmaları ile kurumlar arası iş birliğinin önemine ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.

Çorum esnafı adına konuşan Çerikci ve oda başkanları, kendilerine gösterilen yakın ilgi ve alakadan dolayı Fatih İncitmez’e teşekkür etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ