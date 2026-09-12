Çorum Belediyesi, Hanımeli Yöresel Market müşterilerinin alışveriş sırasında otopark sorunu yaşamaması için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Hanımeli Yöresel Market’ten 500 TL ve üzeri alışveriş yapan vatandaşlar, alışveriş fişlerini marketin yanında bulunan belediye iştirakine ait otoparka ibraz ederek 1 saat ücretsiz otopark hizmetinden yararlanabilecek.

İNDİRİM GÜNLERİ

Öte yandan kaliteyi uygun fiyata sunan Hanımeli Yöresel Market’te indirim günleri de başladı. 11-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında çeşitli ürünlerde indirim uygulanacak.

Hanımeli Yöresel Market, Çorum Park (Eski Kültür Sitesi) içerisinde hizmet veriyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR