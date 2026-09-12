Çorum Valisi Ali Çalgan, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için heyecan ve mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Çalgan, İlköğretim Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını vurguladı.

Her yeni eğitim-öğretim yılının çocukların bilgiye, bilime ve geleceğe yeni bir adım olduğunu vurgulayan Çalgan, "Eğitim yalnızca akademik başarıyı değil, düşünen, araştıran, üreten, sorumluluk sahibi, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan önemli bir süreçtir." ifadesini kullandı.

Çocukların varlığının ve geleceğe dair umutlarının en büyük güçleri olduğunu anlatan Çalgan, öğrencilerin azim ve kararlılıkla çalışarak hedeflerine ulaşacaklarına, bilgi ve yeteneklerini ülkenin gelişimi için en güzel şekilde kullanacaklarına inandığını kaydetti.

Öğrencilere merak etmekten, araştırmaktan, üretmekten ve öğrenmekten vazgeçmemeleri çağrısında bulunan Çalgan, gösterecekleri her çabanın ülkenin yarınlarına yapılmış değerli bir katkı olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin geleceğin inşasındaki önemine dikkati çeken Çalgan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." sözünün öğretmenlik mesleğinin taşıdığı büyük sorumluluğu ve geleceğin inşasındaki önemini en güzel şekilde ifade ettiğini aktardı.

Öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Çalgan, yeni eğitim-öğretim yılında sağlık, huzur ve başarı diledi.

Velilerin çocukların eğitim hayatındaki ilgi, sevgi ve desteğinin önemine işaret eden Çalgan, öğretmenlerle kurulacak güçlü iş birliği ve dayanışmanın öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

