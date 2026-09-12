Çetinkaya, ilçedeki bir kahvehanede düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, belediyenin imkanlarını en verimli şekilde kullanarak planlı, düzenli ve kararlı şekilde çalıştıklarını söyledi.

Seçim döneminde halka verdiği sözlerin tamamına yakınını yerine getirdiğini belirten Çetinkaya, temel belediyecilik hizmetleri, sosyal destek ve altyapı çalışmalarını disiplinli çalışarak yürüttüklerini kaydetti.

Çetinkaya, bundan sonraki dönemde ilçeye meslek yüksekokulu, soğuk hava deposu, soğuk sıkım atölyesi, kır düğün salonu, çadır kamp alanı ve su arıtma tesisi kazandırılmayı ve 4. etap TOKİ konutlarının inşasını sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Çetinkaya, konuşmasının ardından vatandaşların sorularını yanıtladı.