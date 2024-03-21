Tarihi meydan, gündüzüyle olduğu gibi gecesiyle de Çorum’a ayrı bir güzellik kattı.

Çorum Belediyesi, tarihi kent meydanı projesiyle Çorum’a yeni bir silüet kazandırdı. Bankaların yıkılmasıyla başlayan süreci nakış nakış işleyerek sonuçlandıran Çorum Belediyesi, Çorum’a yakışır bir meydanı kısa sürede açtı. İlk etabı tamamlanan ve ikinci etabı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatleri arasında yer alan tarihi meydan Çorum halkının da büyük beğenisini topladı.

Tarihi meydan gündüzüyle de gecesiyle de Çorum’a ayrı bir güzellik kattı. Belediye’nin kendi imkânlarıyla ürettiği ay-yıldız figürlü aydınlatmalar Tarihi Meydanı süsledi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Elektrik Teknisyenliği atölyesinde imalatı yapılan ay-yıldız figürlü aydınlatmalar Tarihi Meydanın içerisinden geçen yoldaki direklere yerleştirildi. Saat Kulesi, Tarihi Çöplü Arastası ve Ulucami ile birlikte bütünlük oluşturan aydınlatmalar, şehre yeni bir görünüm kazandırdı.

Editör: UĞUR GÖRKEM